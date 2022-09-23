Рабочие ликвидировали знаменитую лужу в томском Жилмассиве

После ремонта вода перестанет скапливаться в районе съезда с улицы Высоцкого. Фото: Telegram-канал "ЗАБЕЛИН"

Рабочие завершили ремонт улицы Высоцкого в районе остановки Спорткомплекс "Кедр" на территории Жилмассива, где много лет после дождей собиралась огромная лужа, написал в своем Telegram-канале депутат городской думы Томска Максим Забелин.

По словам местных жителей, из-за уклона асфальта на выезде с придомовой территории домов по Иркутскому тракту, 179 после дождей постоянно скапливалась огромная лужа. В июле Забелин писал, что рабочие установили мокрый колодец в самой низкой точке скопления воды и выровняли асфальт на улице Высоцкого. Сейчас работы полностью завершены.

"Изначально также договаривались для большей надежности сделать лежачий полицейский на въезде во двор, чтобы отвести часть воды в зеленку. Вчера работы были выполнены", — сообщил депутат.

Первая проверка стихией для отремонтированного въезда может наступить уже в ближайшие выходные: синоптики не исключают выпадение осадков в виде снега.