Жительница Северска перевела более 250 тысяч рублей мошенникам

Женщине предложили компенсацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Томской области обратилась в полицию, рассказав о похощении у нее денежных средств. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из финансовых пирамид. Он сообщил, что несколько лет назад потерпевшая вложила деньги под проценты, и теперь ей положена компенсация.

"Для ее получения [компенсации] "сотрудник" предложил перевести деньги в счет погашения расходов на сборы и переводы и т.д., а затем назвал реквизиты банковской карты", - говорится в сообщении.

Северчанка поверила мошеннику и сделала два перевода на сумму более 255 тысяч рублей, затем обратилась в полицию.

Завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ "мошенничество".

Читайте также: Томичка аннулировала несуществующий кредит и лишилась 1,2 миллиона рублей.