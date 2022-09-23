Томская полиция рассказала подробности аварии с участием мотоциклиста на улице Пушкина

В результате ДТП водителя мотоцикла доставили в больницу Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба томской полиции рассказала подробности аварии с участием мотоциклиста на улице Пушкина, 61, которая произошла 22 сентября.

Напомним, в четверг в 16:40 автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с мотоциклом в районе 4-й поликлиники. В результате ДТП водителя мотоцикла доставили для осмотра в медицинское учреждение.

Впоследствии полиция уточнила, что в аварии участвовал не один автомобиль, а два. Пострадавший мотоциклист был в шлеме.

"По предварительным данным 26-летний мужчина-водитель автомобиля Volkswagen Polo при перестроении не предоставил преимущество в движении, в результате чего произошло падение двигавшегося в попутном направлении мотоцикла Kawasaki ZX, затем мотоцикл продолжил движение и совершил столкновение с попутным автомобилем Subaru Forester", — отмечается в сообщении. Полиция также подтвердила, что 34-летнего водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу.

Очевидцев ДТП на улице Пушкина просят обратиться в региональное управление ГИБДД по адресу Иркутский тракт, 79, кабинет 103, или позвонить по телефону +7(3822)794-693.