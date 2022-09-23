Студенты Томской области смогут пройти курс предпринимательской грамотности

В Томске начался второй сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле». 21 сентября в ТГУ прошел первый отборочный турнир, победители которого до конца года пройдут полный курс обучения предпринимательской грамотности.

Само мероприятие прошло в формате бизнес-игры под названием «Рынок и капитал». За право участвовать в программе боролись почти 100 студентов ТГУ.

«Навыки предпринимательства и желание открыть свой бизнес крайне востребованы и популярны среди молодёжи сегодня. Важно помочь ребятам познакомиться с азами бизнес-процесса, узнать, как устроен рынок, и конечно, раскрыть собственный потенциал. Очень важно поверить в себя и не бояться пробовать и ошибаться», – рассказал руководитель программы «Я в деле» в Томской области Николай Сидоренко.

Турнир «Рынок и капитал» — это своего рода симулятор деловой деятельности, модель бизнес-процесса. Участникам турнира дается четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. У всех студентов равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Главная задача участников игры – выработать эффективную бизнес-стратегию, которая позволит получить максимальное количество баллов и выйти в финал.

Организаторами студенческих соревнований в ТГУ стали наставники программы «Я в деле» – те студенты, кто уже прошли курс обучения и теперь делятся опытом и сами набирают команды единомышленников.

«Каждому человеку хочется быть частью чего-то, найти единомышленников, которые в дальнейшем становятся твоими друзьями. Программа «Я в деле» даёт такую возможность. Это отличный шанс создать что-то важное, а главное своё. У тебя есть идея, ты превращаешь это в проект, а дальше в жизнь, – прокомментировала участница первого сезона программы, а теперь уже наставник Яна Кожакова.

Девушка также добавила, что наставничество помогло ей сформировать себя как личность, которая не боится ставить большие цели, добиваться их, общаться с большой аудиторией.

Напомним, программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 63 регионах России. Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку Правительства Российской Федерации и лично Михаила Мишустина.

Организаторы подчеркивают, что программа направлена на развитие управленческих навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.

Учебный курс включает все этапы: от разработки бизнес-идеи до готового прототипа бизнес-проекта, включая консультации экспертов-практиков. Ребята учатся создавать продукты или услуги, учатся их продавать – не по книжке, а в реальной жизни.

Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся вузов региона на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ.