Жителям Томска в сентябре не выплатили более 4 млн рублей заработной платы

Данные предоставил Томскстат на 1 сентября 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Просроченная задолженность по заработной плате томичей превысила четыре миллиона рублей, согласно сентябрьским данным Томскстата. Это показатели почти в три раза больше, чем за август 2022 года.

Так, жителям Томска не выплатили 4,3 миллиона рублей в сентябре, в августе сумма была на 2,8 миллионов рублей меньше, разница заметна в 2,9 раза.

Всего в должниках числится шесть организаций из трех муниципалитетов - Каргасокский район, Александровский район и Томск. Самая большая задолженность у строительной компании, которая не выплатила 1,5 миллиона рублей своим сотрудникам, это 34,3% от общего числа невыплаченных средств.

Добавим, что максимальная сумма невыплат в 2022 году приходилась на март, тогда томичам задолжали 4,03 миллиона рублей, сейчас позицию в антирекорде города заняла сентябрьская сводка. Минимальная сумма задолженностей - январь и август 2022 года, за эти месяцы жителям города просрочили выплаты по заработной плате в равных суммах - 1,5 миллиона рублей.

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