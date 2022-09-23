Жители Парабели Томской области не смогли воспользоваться проездными Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Парабельского района Томской области возникли проблемы с использованием единого социального проездного билета, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на главу района Александра Карлова.

Проездные парабельцев перестали работать из-за того, что с 1 сентября транспортная компания перестала получать субсидию на перевозки из областного бюджета. По словам Карлова, это произошло из-за признания методики подсчета субсидии не соответствующей законодательству.

"Пока областной документ не будет приведен в соответствие с законодательством, гражданам придется оплачивать проезд по Парабели, до Заводского, Нельмача, Чигары за собственные наличные средства", — пояснил глава района на своей странице "ВКонтакте".

Действие ЕСПБ распространяется на маршрут по автодороге Парабель - Старица и перевозки водным транспортом до Нарыма, Шпалозавода и Талиновки.

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