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Общество23 сентября 2022 3:53

Жители Парабели Томской области не смогли воспользоваться проездными

Глава района объяснил проблему приостановкой выплаты субсидий перевозчику
Кирилл Гостев
Жители Парабели Томской области не смогли воспользоваться проездными

Жители Парабели Томской области не смогли воспользоваться проездными

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Парабельского района Томской области возникли проблемы с использованием единого социального проездного билета, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на главу района Александра Карлова.

Проездные парабельцев перестали работать из-за того, что с 1 сентября транспортная компания перестала получать субсидию на перевозки из областного бюджета. По словам Карлова, это произошло из-за признания методики подсчета субсидии не соответствующей законодательству.

"Пока областной документ не будет приведен в соответствие с законодательством, гражданам придется оплачивать проезд по Парабели, до Заводского, Нельмача, Чигары за собственные наличные средства", — пояснил глава района на своей странице "ВКонтакте".

Действие ЕСПБ распространяется на маршрут по автодороге Парабель - Старица и перевозки водным транспортом до Нарыма, Шпалозавода и Талиновки.

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