За мобилизованными жителями Томской области сохранятся рабочие места

Жители Томской области, которых призовут на частичную мобилизацию, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жители Томской области, которых призовут на частичную мобилизацию, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Правительство РФ утвердило постановление и опубликовало его в telegram-канале.

"Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Правительство также утвердило, что трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Добавляется, что решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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