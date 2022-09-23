В Томске за попавшее на телефон убийство женщина получила 8 лет лишения свободы

Женщина заподозрила приятельницу в сокрытии спиртного Фото: Ксения Высотина

В декабре 2021 года жительница Томска выпивала в приятельской компании. Позже, заподозрила хозяйку в том, что она скрыла спиртное и начала избивать ее. Подсудимой вынесли приговор, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Кировский районный суд г. Томска признал 35-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимая распивала спиртное в гостях у своей знакомой. В ходе застолья она поссорилась с хозяйкой квартиры, подумав, что она спрятала часть алкогольных напитков. Чтобы разобраться с ситуацией, она начала избивать приятельницу, а знакомого попросила снимать происходящее на телефон.

В ходе потасовки подсудимая ударила ножом потерпевшую в грудь, от полученного ранения 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

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