В Ленинском районе Томска отремонтировали два лестничных спуска

По состоянию лестниц обращались жители города Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Два лестничных спуска в Ленинском районе Томска отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Лестница на ул. 5 Армии деревянная, она служит важной дорогой для жителей района. Лестницей по ул. 6-я Усть-Киргизка ежедневно пользуются сотни жителей микрорайона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на одной лестнице заменили прогнивший деревянный пол, на другой - отлили бетонное полотно и обновили цвет перил. Теперь жители города могут прогуливаться по лестницам, не опасаясь за свою безопасность.

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