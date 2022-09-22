Житель Северска получил 9 лет лишения свободы за убийство матери

Мужчина избил женщину и оставил лежать на полу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Северска избил свою престарелую мать, после чего оставил ее лежать на полу и отправился распивать алкогольные напитки к знакомой. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Северский городской суд Томской области признал 49-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По делу сообщается, что мужчина ухаживал за женщиной-пенсионеркой, но в один из дней это стало причиной для гнева. Он нанес множественные удары кулаками по голове и телу и, не осведомившись о ее состоянии, ушел из дома.

Женщину навестили позже, после того как мужчина в ходе застолья рассказал об инциденте своей знакомой. Женщину обнаружили с множественными гематомам и без сознания.

За содеянное житель Северска получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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