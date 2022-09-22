В Томской области обнаружено почти 400 случаев заражения COVID-19

Данные предоставил оперштаб на 22 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 22 сентября 2022 года, в Томской области обнаружили еще 394 новых случаев заражения COVID-19, 2 человек умерло. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Так, в общей сложности сейчас в регионе 147 289 подтвержденных случая.

По данным оперштаба на 22 сентября, 613 жителей Томской области выздоровели от ковида. Всего в Томской области число жителей региона, выздоровевших от инфекции выросло до 141 888 человек.

За последние сутки в стране выявлено 53 457 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 106 пациентов скончалось, 57 019 выздоровели.

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