В котельной Кировского района Томска заменили аварийный котел

Школа-интернат и многоквартирные дома могли получить отопление позже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В котельной "Басандайская Жемчужина" заменили котел, из-за аварийного состояния которого отопительный сезон для одноименной школы-интерната и нескольких многоквартирных домов мог начаться позже. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

"С началом отопительного сезона специалисты запустили в работу новый котел и станцию водоподготовки в котельной "Басандайская Жемчужина". Горячую воду и отопление от нее получают одноименная школа-интернат, в которой постоянно находятся 56 воспитанников, а также два жилых многоквартирных дома", - говорится в сообщении.

Компания "СК Кожевниково" заключила муниципальный контракт на сумму 1,38 миллиона рублей. По итогу установила новый котел мощностью 400 кВт и смонтировала станцию водоподготовки.

Напомним, отопительный сезон в Томске стартовал 15 сентября, по состоянию на 21 сентября 487 домов не подключены к отоплению, из них 55 из-за повреждений на тепловых сетях. Однако в среду, 21 сентября, появилась информация, что избранный губернатор Томской области поручил за неделю подключить отопление во все дома города.