Третье ДТП с трамваем за месяц произошло в Томске на Комсомольском проспекте

Трамвай столкнулся с грузовой "Газелью" Фото: Ксения Высотина

В Томске на Комсомольском проспекте 22 сентября трамвай столкнулся с грузовой "Газелью". Видео очевидца происшествия опубликовал паблик "Регион-70 Томск".

Корреспондент "КП-Томск" побывал на месте происшествия и засвидетельствовал, что трамвайные пути в сторону ул. Лебедева заблокированы и движение трамваев маршрутов 1, 4 и 5 приостановлено. Движение в обратном направлении в сторону площади Кирова идет в штатном режиме.

В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Интересно, что за прошедший месяц это уже минимум третье ДТП с участием трамвая: предыдущие два произошли 1 сентября на улице Салтыкова-Щедрина и 15 сентября вновь на Комсомольском проспекте. Кроме того, 8 сентября на улице Розы Люксембург трамвай загорелся на ходу.