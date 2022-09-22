В Томской области на капремонт двух школ ушло почти 300 млн рублей

Школы ремонтируют в Ново-Кусково и Новониколаевке. Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Пресс-служба администрации Томской области сообщает о ходе капитального ремонта в двух поселках Томской области. В Ново-Кусково ремонт почти закончен, в Новониколаевке работы завершены почти наполовину.

"Работы в школе села Ново-Кусково завершены на 97 %. В Новониколаевке техническая готовность объекта - 42 %. Работы также ведет ООО "Строймонтаж–М", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ново-кусковской школе обновили инженерные системы, фасад, крышу. В данный момент завершают работы по утеплению фасада спортивного зала, его внутреннюю отделку и ремонт отмостков, на это выделено 130,7 миллионов рублей. В новониколаевской - заливают полы, обустраивают скатную кровлю, прокладывают электрику, для работ предоставлено 143 миллиона рублей.

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