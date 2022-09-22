Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:13

Житель Томского района позвал бродячую собаку и получил по лицу от прохожего

Обидчик не расслышал фразу и счел ее оскорблением
Кирилл Гостев
Обидчик не расслышал фразу и счел ее оскорблением

Обидчик не расслышал фразу и счел ее оскорблением

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский районный суд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего томича, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый ударил кулаком в лицо незнакомого человека рядом с продуктовым магазином в селе Половинка, в 64 километрах от Томска. Он посчитал, что незнакомец произнес обратился к нему и произнес оскорбительную фразу. Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший просто позвал пробегавшую мимо собаку.

Обвинительное заключение в отношении томича утвердила прокуратура Томского района.

Читайте также: Жительницы Томска хотели уехать из города и попали на мошенника