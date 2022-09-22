Житель Томского района позвал бродячую собаку и получил по лицу от прохожего

Обидчик не расслышал фразу и счел ее оскорблением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский районный суд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего томича, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый ударил кулаком в лицо незнакомого человека рядом с продуктовым магазином в селе Половинка, в 64 километрах от Томска. Он посчитал, что незнакомец произнес обратился к нему и произнес оскорбительную фразу. Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший просто позвал пробегавшую мимо собаку.

Обвинительное заключение в отношении томича утвердила прокуратура Томского района.

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