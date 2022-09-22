В Томске укравшей в школе телефон женщине вынесли приговор

Жительница Томска совершила преступление после ссоры с потерпевшей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В томскую полицию обратилась сотрудница школы, которая сообщила о пропаже своего мобильного телефона. Позже, сотрудникам удалось установить подозреваемую. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Томской области.

"Полицейские выяснили у женщины, что свой сотовый телефон при помывке посуды она оставила без присмотра на столе, а когда решила им воспользоваться, то обнаружила пропажу", - говорится в сообщении.

Полицейские просмотрели школьные камеры наружного наблюдения и нашли преступника. Ею оказалась 38-летняя сотрудница этого же учреждения, которая после ссоры с потерпевшей украла ее телефон. Кроме того, после содеянного она продала.

В отношении жительницы Томска завели уголовное дело, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемой избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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