Сбер в Сибири профинансировал агропромышленный комплекс на 45 млрд рублей

Сибирский Сбербанк с начала года заключил кредитные договоры с агропромышленными предприятиями на общую сумму свыше 45,5 млрд рублей. Фото: Сбербанк

Сибирский Сбербанк с начала года заключил кредитные договоры с агропромышленными предприятиями на общую сумму свыше 45,5 млрд рублей. Почти половина из этой суммы было выдано в рамках программы господдержки. При этом общий кредитный портфель для компаний агропромышленного комплекса превышает 118 млрд рублей.

Наибольшей популярностью агрокредиты пользуются у клиентов Алтайского отделения – общая сумма заключенных договоров превысила 11,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд направлено крупнейшим предприятиям. Томское отделение профинансировало аграриев на сумму более 8,1 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей приходится на крупнейшие холдинги.

«Спектр возможностей, которые сегодня Сбер предлагает сельхозпредприятиям, очень широк – мы поддерживаем государственные льготные программы и предлагаем собственные кредитные и цифровые решения. Спрос на программы увеличивается в ходе проведения сезонно-полевых работ, но остается актуальным и в остальное время года. Мы благодарны каждому из наших клиентов, и готовы представить лучшие условия и обслуживание», - прокомментировал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанка.

Подать заявку на кредит можно на сайте Сбербанка и в любом отделении. В рамках Постановления Правительства №1528 доступно кредитование по ставке до 5% на срок до года на текущую деятельность и до пятнадцати лет на инвестиционное финансирование. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств на текущий момент ограничена 800 млн рублей, а на инвестиционную деятельность – без ограничений.