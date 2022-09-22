Жительницы Томска хотели уехать из города и попали на мошенника

Они воспользовались онлайн-сервисом по поиску попутчиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две жительницы города хотела уехать с водителем-попутчиком из Томска. Поездка не состоялась, но у девушек с банковской карты денежные средства списались. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как стало известно, девушки воспользовались специальным онлайн-сервисом по поиску попутчиков. Когда девушки продолжили общение с потенциальным водителем в мессенджере, он направил им ссылку для "безопасной сделки". В итоге с банковской карты списались денежные средства в размере больше, чем указано за поездку. Позже водитель перестал выходить на связь.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ", - говорится в сообщении.

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