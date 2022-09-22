В Томской области 22 сентября произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля скончался. Фото: Telegram-канал "Томская полиция".

В официальном Telegram-канале "Томская полиция" сообщается о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.

"По предварительным данным, водитель 1997 года рождения управляя автомобилем "Chevrolet Lanos", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением водителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось в четверг, 22 сентября, ориентировочно в 9.54 на трассе "Первомайское-Белый Яр". В результате встречного столкновения, водитель "ланоса" скончался в машине скорой помощи.

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