Почти в 30 домах Октябрьского района Томска отключат холодную воду 26 сентября

Холодной воды не будет несколько часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Томскводоканал" сообщает об отключении холодной воды в нескольких дома города. Мера необходима для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.

Воды не будет с 09.30 до 22.00 в понедельник, 26 сентября, на четырех улицах города:

ул.Бела Куна 24/1, 24/3, 30, 32;

ул.Беринга 15/1;

ул.Мичурина 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97;

ул.Сергея Лазо, 22, 26/1.

"Томскводоканал" рекомендует запастись водой заранее.

Читайте также: Инаугурация избранного губернатора Томской области Мазура состоится 22 сентября.