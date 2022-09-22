В Томске 22 сентября в театре Драмы пройдет инаугурация Владимира Мазура

Мероприятие пройдет в Театре Драмы. Фото: Алёна Мищенко.

Сегодня, 22 сентября, в рамках 14 собрания Законодательной Думы Томской области пройдет инаугурация избранного губернатора Томской области Владимира Мазура.

В 14.00 начнется торжественное заседание Законодательной Думы Томской области по поводу вступления Владимира Мазура в должность губернатора Томской области. Церемония пройдет в Театре Драмы и продлится примерно полтора часа.

Напомним, выборы проходили в два дня, 10 и 11 сентября, по итогу которых Владимир Мазур набрал 84,94% голосов избирателей. Ранее "КП-Томск" писала, что 15 сентября стало известно о признании состоявшимися и действительными досрочных выборов губернатора Томской области.

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