Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 1:24

В Томске 22 сентября будет тепло и ветрено

Воздух в городе в четверг прогреется до 25 градусов
Кирилл Гостев
Воздух в городе в четверг прогреется до 25 градусов

Воздух в городе в четверг прогреется до 25 градусов

Фото: Ксения Высотина

Средняя дневная температура воздуха в четверг в Томске составит 22-25 градусов тепла, сообщает томский гидрометцентр.

Осадков в городе в четверг не ожидается. В прогнозе синоптиков также отмечается, что возможны порывы ветра до 14 м/с при нормальной скорости ветра 4-9 м/с.

В Томской области прогнозируют переменную облачность, по северу региона возможны дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Дневная температура воздуха — от +20 до +25 градусов, местами +14...+19 градусов.

Читайте также: "Жара и снег": в Томске на этой неделе будет резкий перепад температуры