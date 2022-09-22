В Томске 22 сентября будет тепло и ветрено

Воздух в городе в четверг прогреется до 25 градусов Фото: Ксения Высотина

Средняя дневная температура воздуха в четверг в Томске составит 22-25 градусов тепла, сообщает томский гидрометцентр.

Осадков в городе в четверг не ожидается. В прогнозе синоптиков также отмечается, что возможны порывы ветра до 14 м/с при нормальной скорости ветра 4-9 м/с.

В Томской области прогнозируют переменную облачность, по северу региона возможны дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Дневная температура воздуха — от +20 до +25 градусов, местами +14...+19 градусов.

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