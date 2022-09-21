Избранный губернатор Томской области поддержал решение Путина о частичной мобилизации

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал в своем telegram-канале решение Путина о частичной мобилизации. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал в своем telegram-канале решение Путина о частичной мобилизации. Глава региона будет возглавлять областную призывную комиссию, которая готова выполнить все поставленные задачи.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране.

"Как глава региона и гражданин России я безусловно поддерживаю решение Президента. Речь идет о защите русского мира, о защите наших рубежей и о независимости нашей страны", - пишет Мазур в своем блоге.

Глава региона также отметил, что частичная мобилизация коснется только тех томичей, кто отслужил в армии, находится в запасе, имеет необходимую военно-учетную специальность и опыт.

"На защиту рубежей нашей страны отправятся не призывники, не студенты, а опытные военнобязанные", - подытожил Владимир Мазур.

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