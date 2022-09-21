Томичи могут посмотреть прямой эфир о вакцинации от гриппа и COVID-19

Трансляция состоится уже в эту пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 сентября, состоится прямой эфир, в котором специалисты обсудят необходимость прививки от гриппа и ковида. Информация о проведении трансляции появилась в официальном Telegram-канале "ЦУР Томской области".

"В пятницу в прямом эфире поговорим о вакцинации от гриппа и коронавируса. Стоит ли ставить прививку. Гость эфира - замначальника департамента здравоохранения Наталья Метелева", - говорится в сообщении.

Эфир начнется 23 сентября в 13.30 в социальных сетях ЦУР во ВКонтакте, Одноклассниках и Область здоровья.

Напомним, по состоянию на 21 сентября 2021 года в Томской области выявили 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, 532 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, выздоровевших, выросло до 141 275 человек.

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