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Общество21 сентября 2022 10:03

В январе-августе 2022 года в Томской области ввели в эксплуатацию почти 2500 квартир

Жилищный фонд региона пополнили 252 тысячи квадратных метров жилья
Кирилл Гостев
Жилищный фонд региона пополнили 252 тысячи квадратных метров жилья

Жилищный фонд региона пополнили 252 тысячи квадратных метров жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые восемь месяцев 2022 года в Томской области жилищный фонд пополнился на 252,9 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба Томскстата. На этой площади размещены 2456 квартир.

По сравнению с 2021 годом введено в эксплуатацию на 11,4% больше жилплощади. Отметим, что только четверть — 60,4 тысячи квадратных метров — построена фирмами-застройщиками, остальные относятся к индивидуальному жилищному строительству.

Больше всего жилья построено в Томском районе — 143,2 тысячи квадратных метров, или 56% от всей площади введенного жилья. В городе Томске введено 70,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 14,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

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