В январе-августе 2022 года в Томской области ввели в эксплуатацию почти 2500 квартир

Жилищный фонд региона пополнили 252 тысячи квадратных метров жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые восемь месяцев 2022 года в Томской области жилищный фонд пополнился на 252,9 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба Томскстата. На этой площади размещены 2456 квартир.

По сравнению с 2021 годом введено в эксплуатацию на 11,4% больше жилплощади. Отметим, что только четверть — 60,4 тысячи квадратных метров — построена фирмами-застройщиками, остальные относятся к индивидуальному жилищному строительству.

Больше всего жилья построено в Томском районе — 143,2 тысячи квадратных метров, или 56% от всей площади введенного жилья. В городе Томске введено 70,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 14,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

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