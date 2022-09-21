Житель Томской области осужден за приобретение и хранение конопли

Растение мужчина обнаружил во время сбора шишки в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении жителя Томской области, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении конопляного растения.

"Александровский районный суд Томской области признал ранее судимого 32-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере", - говорится в сообщении.

Согласно данным, в 2021 году мужчина собрал семена растения, которое обнаружил во время сбора шишки в лесу. Дома мужчина приготовил из них наркотическое вещество массой 2,73 грамма для личного употребления. Хранил вещество также у себя дома до момента, пока сотрудники полиции его не изъяли.

За содеянное суд приговорил жителя Александровского района к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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