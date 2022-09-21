В Томске проведут ремонт более 40 дворовых территорий в 2023 году

Власти Томска планируют благоустроить более 40 дворов в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти города Томска объявили о планах отремонтировать в 2023 году вдвое больше домов, чем в текущем, сообщает пресс-служба мэрии города.

В 2022 году в Томске планируют благоустроить 23 дворовых территории. Из них 10 мэрия облагородила за собственные средства, на благоустройство еще 13 город получил областную субсидию в размере 40 миллионов рублей. В следующем году это количество планируется увеличить вдвое – до более чем 40 дворовых территорий, для чего предполагается привлечь для благоустройства средства федерального бюджета.

"Сейчас этот вопрос мы прорабатываем с региональными коллегами", — приводит пресс-служба слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Отметим, что ремонт самих многоэтажных домов в Томске находится на контроле областной администрации. На следующий год уже заключены контракты на ремонт 37 многоэтажек на общую сумму 187 миллионов рублей.