Улица Рабочая в Томске будет перекрыта 22 сентября

В Томске с 22 сентября по 23 сентября перекрою улицу Рабочая. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 22 сентября по 23 сентября перекрою улицу Рабочая. Движение ограничат из-за с работами по прокладке теплотрассы к дому по ул. Рабочая, 5, сообщила пресс-служба администрации города.

"В период с 10.00 22 сентября до 6.00 23 сентября будет перекрыто движение по ул. Рабочей от ул. Водопроводной до ул. Иркутский тракт", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.