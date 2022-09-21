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Общество21 сентября 2022 8:55

В Томске пройдет концерт итальянской эстрады в исполнении Amaretti Canzoni

Мероприятие состоится 23 сентября
Источник:kp.ru

В Томске 23 сентября в ТРК "Лето" состоится концерт итальянской эстрады в исполнении Amaretti Canzoni.

"Итальянец Джузеппе (настоящее имя этого обаятельного артиста) неплохо владеет русским, так как не первый год живет в нашей стране, но песни исполняет на родном итальянском", - сообщают организаторы.

Отметим, что Джузеппе в живую исполнит песни таких знаменитостей, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти, Пупо, Аль Бано, Ricchi e Poveri. Помимо этого, гостями вечера станут исполнители, которые учатся в школе вокальных техник Solo. Певцы подготовят для томичей несколько ретро-номеров, чтобы продемонстрировать свои навыки и мастерство педагогов.

Добавим, что мероприятие пройдет по адресу Нахимова, 8, стр. 13 (зона фуд-корта) в 18.00. Вход бесплатный.

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