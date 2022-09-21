В Томской области за 8 месяцев 2022 года увеличилось производство мяса и молока

В Томской области за январь-август 2022 года увеличилось производство мяса, яиц и молока. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области за январь-август 2022 года увеличилось производство мяса, яиц и молока. Об этом сообщили в пресс-службе "Томскстата".

"За январь-август 2022 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 107,7 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем за январь-август 2021 года. Производство молока выросло за этот период на 0,5%, составив 99,3 тыс. тонн. Производство яиц увеличилось на 9,3% и составило 88,2 млн штук", - рассказали специалисты.

В "Томскстате" отметили, что в хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2022 года поголовье крупного рогатого скота составило почти 72 тысячи голов, свиней – более 270 тысяч голов, птицы – почти 4 680 тысяч голов.

Также добавляется, что по сравнению с сентябрем прошлого года в хозяйствах стало меньше поголовье крупного рогатого скота на 5,4%, а вот свиней – на 0,5%, увеличилось поголовье птицы на 5,4%. Помимо этого, в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота снизилось на 5,4%, поголовье свиней увеличилось на 0,5%, а поголовье птицы увеличилось на более 6%.