В Томской области обнаружили более 400 случаев заражения ковидом

Оперштаб предоставил данные на 21 сентября Фото: Олег Укладов

Сегодня, 21 сентября 2022 года, в Томской области выявили 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 146 895 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 532 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 141 275 человек.

За последние сутки в стране выявлено 53 045 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 107 пациентов скончалось, 59 718 выздоровело.