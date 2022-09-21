В Куяново Томской области задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

Мужчина избил знакомого до смерти во время ссоры. Фото: СК РФ по Томской области

В Первомайском районе Томской области арестовали жителя села Куяново, подозреваемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в Куяново возле жилого дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни со следами побоев в области головы и тела. В течение суток оперативники обнаружили и задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний односельчанин погибшего.

Задержанный дал признательные показания, рассказав, что избил мужчину во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Следственные органы возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

В настоящее время следствие по делу занимается сбором доказательной базы. Задержанный находится под стражей.

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