Почти 30 улиц Томска останутся без света 22 сентября

"Горсети" проведут плановое отключение электричества Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Энергоресурсная компания "Горсети" на официальном сайте опубликовала актуальные адреса Томска, которые будут отключены от электричества 22 сентября.

Так, света не будет по десяткам адресов в городе и регионе:

22 сентября с 09.00 до 12.00 пер. Архимеда 1,4,5,8,11 пер. Знаменский (мкр. Наука) 4,6-б,8-12,16-24,28,уч.6 пер. Никольский (мкр.Наука) 1,1-а,4-б,5-а,6-20,7-17,уч.4 пер. Ровенский (мкр. Наука) 1-9,2-14 пер. Русаковского (мкр. Наука) 1,1-а,3 стр.1,4-8,5-15,12-16 пер. Ямской (мкр.Наука) 1-15,1/1,2-10,2-б,14 ул. Архимеда (мкр. Наука) уч.9 ул. Заречная 4 уч.5 ул. Нарочанская (мкр.Наука) 1-7,6-а,6-б,8-10,18,22,26,уч. 1-а,уч.20 ул. Рождественская (мкр. Наука) 1-5,1-а,2-8,2-а,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,5/1,5/2,уч. 1-г ул. Садовое кольцо 3 ул. Северянка(мкр. Наука) 1-11,1-б,1-в,1-г,1-д,2,3-а,9/1,12-а,12-б,12-б стр.1,12-в,12-г,13 стр.1, 14-22,15,19-21,22 стр.1,22 стр.7,уч.1-и,уч.22 ул. Цветной бульвар 14 Наука пер Никольский 19 Наука пер Ямской 6,Ямской д. 6 Наука ул. Северянкка 1-а

22 сентября с 09.00 до 16.30 г. Томск ул. Подгорная Большая 87

22 сентября с 09.00 до 17.00 Жигулевский проезд 1,5-9,6-8 ул. Жигулевская 1-11,4-14,17 ул. Мостовая 1-3,2,4-а,6-12,7-9,16 ул. Мостовая 1-я 4,5,11-13,14 ул. Сухумская 7-9 ул. Усть-Киргизка 1-я 2-8,5-9,8/1,10-12,10-а,18,19-23,24 ул.Усть-Киргизка 2-я 2 Усть-Киргизский тупик 8-10,9,11,15,20-24,22а,23,23/2,26б,31 Усть-Киргизка 2-я ул 2-6,5-7,10-16,15,18а,20-26,23 стр.1 Усть-Киргизский 2-й туп 2,5-11,6,15 СТ ""Звезда"" уч.47 Росинка пер Оптинский 3,4,9,10,13-19,23-25,уч.9-а,уч.21 Росинка пер Рождественский 1-3,4-8,9-11,9-а,11-а,12,15,20,23,уч.14,уч.21 Росинка пер Саровский 2,5-а,7,11-13,уч.14 Росинка пер. Вербный 10,13-15,14-18,23,29 Росинка пер. Крещенский 1-9,1-а,2-8,2-а,2-б,2/1,6/1,7-а,7-б,уч.4/1,уч.8/1 Росинка пер. Ореховый 29-31,35-37,уч.33 Росинка Росинка уч.357 Росинка ул. Благовещенская ,23,23-а,25-а,27,30-32,36,36-а,39-41,40-42,45,46,49-53,уч.26 Росинка ул. Земляничная 1-3,1-а,2-6,2-а,2-б,3-а,7-а,8-а,9,9-а,10,13,14,17-19,уч.11 Росинка ул. Капитанская 2,3-15,3-а,5-а,6-8,10-а,10-б,16,23,24-26,30,уч.4,уч.27,уч.27-а Росинка ул. Озерная 5-7,5-а,7-а Росинка ул. Фигурная 13,18-20,19-23,26,30,уч.15,уч.22 ул. Жуковского 35,35 стр.6,35/2,35/5 ул. Лебедева 64-66 ул. Сибирская 83-а