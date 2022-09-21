В Томске на улице Лазарева в результате ДТП пострадала 92-летняя женщина

Женщина с травмами доставлена в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает, что вчера, 20 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пенсионерка.

"Около 12 часов 10 минут на улице Лазарева, 1, автомобилем Kia Sportage, под управлением 73-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что водитель, отъезжал с парковочного места задним ходом, наехал на пешехода. Женщина находилась позади автомобиля. С травмами 92-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

Томичей, которые могли видеть момент происшествия, просят обращаться по телефону 8 (3822) 794-693 или по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103.

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