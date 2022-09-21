Семейная пара из Томска перевела мошенникам почти 9 млн рублей

Аферисты звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении неизвестных, представляющихся сотрудниками правохранительных органов. В результате незаконных действий лжегосударственные служащие похитили более девяти миллионов рублей у двух жителей Томска.

"По предварительным данным, пожилым супругам из села Дзержинское в течение 10 дней звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, убеждая, что злоумышленники «взломали вклады» и пытаются оформить на них многочисленные кредиты", - говорится в сообщении.

Поверив словам неизвестных пожилая пара перевела собственные накопления на "безопасные счета", предоставленные мошенниками. Кроме того, пенсионеры взяли несколько кредитов, заняли денежные средства и перечислили им еще несколько миллионов. Так, двое жителей Томска лишились более девяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного розыска Российской Федерации "мошенничество".

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