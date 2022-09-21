Энергетики подготовили Северскую ТЭЦ к отопительному сезону

На Северской ТЭЦ провели капитальный ремонт 11 насосных агрегатов для турбинного цеха. Фото: Администрация Томской области

Северская теплоэлектроцентраль подготовлена к отопительному сезону в закрытом городе после ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, отопительный сезон в Северске начался 13 сентября. 16 сентября местные власти объявили о подключении к теплу всех многоквартирных домов и социальных объектов города.

С весны 2022 года специалисты провели капитальный ремонт 11 насосных агрегатов турбинного цеха, три из них уже установлены. Кроме того, на 9 секциях центрального паропровода заменили запорную арматуру и поворотные элементы трубы.

Энергетики также сообщают, что в эксплуатацию введен турбоагрегат №13, соответствующий современным требованиям. В холодные дни мощности турбины достаточно для обогрева трети домов Северска.

На прошлой неделе сообщалось, что на Северской ТЭЦ активно идет модернизация оборудования. В частности, начался монтаж новой, более экологичной очистительной системы для котлоагрегата №13.

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