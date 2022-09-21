В Томске 21-летняя девушка осуждена на 5 лет за распространение наркотиков

Подсудимая в крупном размере распространяла наркотические средства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-служба томской транспортной прокуратуры сообщила о вынесении приговора по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Девушка приобрела и распространяла наркотики на территории города.

"Кировский районный суд г. Томска вынес приговор в отношении 21-летней жительницы г. Томска, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, в феврале этого года подсудимая в Интернете сговорилась с неизвестным и приобрела у него наркотическое средство синтетического происхождения "метилэфедрон". Масса наркотика составила более 19 грамм, что относится к крупному размеру.

Кроме того, девушка поделила наркотики на мелкие партии и разместила на территории Томска.

Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, наркотики из незаконного оборота изъяли.

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