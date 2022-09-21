В Томской области проходит конкурс "Детство в подарок"

Подведение итогов и розыгрыш подарков состоится 2 октября.

В Томской области стартовал конкурс "Детство в подарок". Его участникам нужно написать письмо Деду Морозу и поделиться идеями об идеальном дне рождения ребенка.

Жители региона, которые придумают идеальный день рождения, станут участниками розыгрыша подарков. Главным призом будет 100 тысяч рублей на исполнение мечты ребенка.

Уточним, что общий призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Организаторы также добавляют, что в конкурсе могут участвовать семьи с детьми от 0 до 18 лет, проживающие в Томске, Северске и Томской области.

Помимо этого, в рамках конкурса уже запущен челлендж #ОЧЕММЕЧТАЮТДЕТИ. Для участия в нем нужно снять видео, на котором ребенок расскажет, о чем он мечтает и какие бы свои желания исполнил, выиграв главный приз конкурса.

Подробнее узнать о конкурсе и челлендже можно в соцсетях: https://vk.com/detstvovpodarok

Подведение итогов и розыгрыш подарков состоится 2 октября.