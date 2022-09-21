Жителя Стрежевого обвиняют в убийстве пенсионера

Предположительно, орудие преступления - топор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о направлении уголовного дела в суд по факту убийства пожилого жителя Томской области его соседом.

"Прокуратура г. Стрежевого Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае этого года обвиняемый распивал спиртные напитки у себя на даче. В какой-то момент он отправился к своему соседу, решив выяснить отношения. В ходе ссоры мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу, предположительно топором, причинив множественные рубленые раны. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

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