Почти 2 тысячи домов в Первомайском Томской области планируют газифицировать до конца 2022 года

Владимир Мазур пообещал провести жителям райцентра газ в ходе прямого эфира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Первомайском Томской области проведут газоснабжение до конца 2022 года, заявил в ходе прямого эфира с жителями региона избранный губернатор Владимир Мазур.

По словам жителя райцентра, газоснабжение в Первомайском должно было появиться еще в 2021 году. Однако этого не произошло, а впоследствии сельчанам сообщили, что газ проведут не во все домовладения.

"Мы делаем все возможное, чтобы до конца года газ пришел в районный центр. Здесь мы планируем газифицировать почти 2000 домов. Подключение будет производиться по заявкам потребителей и при наличии технической возможности — то есть при наличии газового оборудования в доме и разводки внутри участка", — пояснил Мазур.

Избранный глава региона добавил, что заключил дополнительное соглашение с компанией "Газпром межрегионгаз" на газификацию 1300 домовладений и 12 котельных. Кроме того, в 2023 году администрация области планирует провести газ в Тегульдет и село Вороновка Шегарского района по технологии СПГ.

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