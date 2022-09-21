Пропавшую 83-летнюю женщину нашли в Томске

Женщина нашлась в день организации поисков. Фото: Telegram-канал Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" вчера, 20 сентября, сообщил об установлении местонахождения пропавшей накануне томички. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале.

"Косточка Валентина Ивановна найдена, жива! Всем огромное спасибо за участие и распространение информации!", - написали в сообщении.

Напомним, информация о пропаже 83-летней жительницы Томская поступила вчера днем, 20 сентября, уже вечером того же дня женщина нашлась.