Опорную плиту для будущего реактора БРЕСТ доставили в Северск на день раньше

Движение по трассе Самусь-Северск возобновлено в обычном режиме. Фото: АО "СХК"

Опорную плиту для реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили на строительную площадку Опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске, сообщила пресс-служба Сибирского химического комбината вечером 20 сентября.

Предполагалось, что доставка плиты займет три дня — ранее в АО "СХК" предупреждали автомобилистов о возможных затруднениях движения по трассе Самусь-Северск в связи с перевозкой негабаритного оборудования в период с 19 по 21 сентября.

Диаметр опорной плиты — более 21 метра, общая масса конструкции — 176 тонн. Плита была доставлена с завода-изготовителя в виде двух половин на причал поселка Самусь по Северному морскому пути. Основание установят в шахте здания реактора для выравнивания нагрузок на фундамент от элементов корпуса ядерного блока.