В Томске в среду потеплеет до +20 градусов Фото: Ксения Высотина

21 августа в Томске и Томской области дневная температура воздуха поднимется выше 20 градусов Цельсия, информирует гидрометеоцентр региона.

В Томске в среду ожидается от 18 до 20 градусов тепла, ветер юго-западный скоростью 3-8 м/с. Преимущественно без осадков с переменной облачностью.

В Томской области температура будет варьироваться от +15 градусов на севере до +26 градусов в отдельных районах. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем по северу области возможны умеренные дожди, утром местами туманы, на остальной территории региона — переменная облачность с редкими зарядами дождя.

По данным синоптиков, к концу этой недели томичей ждет резкий спад температуры.