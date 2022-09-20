Масочный режим в Томской области вводить не планируется

Вновь вводить масочный режим в Томской области не планируется Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Томской области не планируют вновь вводить на территории региона масочный режим в общественных местах и транспорте, заявил избранный губернатор Владимир Мазур.

В сентябре уровень заболеваемости COVID-19 в Томской области вырос примерно вдвое — по данным оперативного штаба, с начала месяца в регионе ежедневно выявляется около 400 случаев. В прошлом году в осенние месяцы ежедневно фиксировали до сотни случаев заболевания. Однако, несмотря на более высокую заразность доминирующего сейчас варианта "Омикрон", переносится он легче.

"По решению санитарного врача Томской области в медицинских учреждениях региона введен масочный режим и для посетителей, и для врачей. Пока смысла принимать другие меры я не вижу, но будем внимательно следить [за ситуацией]", — сказал Владимир Мазур в ходе прямого эфира "ВКонтакте". Избранный глава региона отметил, что за последние две недели ежедневное количество заболевших стабилизировалось.

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