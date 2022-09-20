Более 20 улиц Томска и области обесточат 21 сентября

"Горсети" проведут плановое отключение Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На сайте "Горсетей" появилась информация об отключении электричества у нескольких улиц Томска и области. Энергоресурсное предприятие проведет плановое отключение.

Света не будет по следующим адресам:

21 сентября с 09.00 до 21 Сентября 16.30

ул. Жуковского 35,35 стр.6,35/2,35/5 ул. Лебедева 64-66 ул. Сибирская 83-а ул. Алеутская 16-а,16-а стр.4,16-а стр.7,24

21 сентября с 09.00 до 21 Сентября 17.00

Усть-Киргизский тупик 8-10,9,11,15,20-24,22а,23,23/2,26б,31 Усть-Киргизка 2-я ул 2-6,5-7,10-16,15,18а,20-26,23 стр.1 Усть-Киргизский 2-й туп 2,5-11,6,15 СТ ""Звезда"" уч.47 Росинка пер Оптинский 3,4,9,10,13-19,23-25,уч.9-а,уч.21 Росинка пер Рождественский 1-3,4-8,9-11,9-а,11-а,12,15,20,23,уч.14,уч.21 Росинка пер Саровский 2,5-а,7,11-13,уч.14 Росинка пер. Вербный 10,13-15,14-18,23,29 Росинка пер. Крещенский 1-9,1-а,2-8,2-а,2-б,2/1,6/1,7-а,7-б,уч.4/1,уч.8/1 Росинка пер. Ореховый 29-31,35-37,уч.33 Росинка Росинка уч.357 Росинка ул. Благовещенская ,23,23-а,25-а,27,30-32,36,36-а,39-41,40-42,45,46,49-53,уч.26 Росинка ул. Земляничная 1-3,1-а,2-6,2-а,2-б,3-а,7-а,8-а,9,9-а,10,13,14,17-19,уч.11 Росинка ул. Капитанская 2,3-15,3-а,5-а,6-8,10-а,10-б,16,23,24-26,30,уч.4,уч.27,уч.27-а Росинка ул. Озерная 5-7,5-а,7-а Росинка ул. Фигурная 13,18-20,19-23,26,30,уч.15,уч.22

21 сентября с 09.00 до 21 сентября 20.00

Причальная 20/1,22,10, 11/1,14-18,18/1,18/1 стр.3,18/3,20/2 Мостовая 49 Усть-Киргизка 2-я