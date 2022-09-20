Жители Томска на ярмарке "Урожай-2022" 24 сентября увидят гигантскую картошку

Мероприятие состоится уже в эту субботу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители города могут посетить ярмарку, которая состоится уже в эту субботу, 24 сентября. Также на мероприятии пройдет конкурс на самую большую картошку. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

В ярмарке участвуют фермеры и личные подворья из Бакчарского, Томского, Шегарского, Молчановского, Колпашевского, Асиновского и других районов Томской области. Кроме того, "Картошка-богатырь" соберет самые крупные картофельные клубни, которые выросли в этом году.

Уточняется, что кроме овощей, на ярмарке будет присутствовать мясная, рыбная и молочная продукция, а также дикоросы, посадочный материал, яблоки из Воронежской области и Краснодарского края. Для участников мероприятия будут также представлены саженцы различных культур.

Ярмарка "Урожай – 2022" пройдет 24 сентября с 10.00 до 16.00 на территории Томского областного рынка (проспект Фрунзе, 119/5). Возрастное ограничение мероприятия 10+.