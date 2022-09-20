В Томске ищут 83-летнюю жительницу города

Отряд "ЛизаАлерт" объявил о поисках. Фото: Telegram-канал Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области.

В Telegram-канале поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" появилась информация о поисках женщины, которая потерялась в Томске.

"Пропала Косточка (Петелина) Валентина Ивановна, 83 года (1938 г.р.). 19 сентября 2022 года вышла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.

"ЛизаАлерт" объявил о сборе сегодня, 20 сентября, в 16.30 на парковке рядом с улицей Белинского, 26. Форма одежды: город. С собой необходимо взять скотч.

Томичей, которые могут обладать какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно). Координатор поисков: Мамба (Кристина). Старший на месте: Елена Рысник. Инфорг: Летяга (Мария), телефон 89234448055.