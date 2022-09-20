Пенсионерка в Томской области нанесла ножом смертельную рану бывшему сожителю

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила обстоятельства происшествия Фото: Ксения Высотина

В селе Вороново Кожевниковского района Томской области после анонимного звонка задержана женщина 1957 года рождения, подозреваемая в убийстве сожителя, сообщает управление МВД России по Томской области.

Задержанная рассказала, что к ней в гости пришел бывший сожитель, чтобы вместе распивать алкоголь. Между ними возникла ссора, во время которой женщина взяла нож и нанесла знакомому удар в область груди.

После этого женщина сообщила о произошедшем по телефону "112" и покинула квартиру, забрав с собой нож. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире тело мужчины 1959 года рождения без признаков жизни. Собственницу квартиры установили и вскоре задержали, изъяв нож в качестве вещественного доказательства.

Специалисты Следственного комитета региона устанавливают обстоятельства преступления.

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