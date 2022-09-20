Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Томской области до конца года Фото: Евгения ГУСЕВА

План по капитальному ремонту многоквартирных домов в Томской области на 2022 год выполнен на 48%, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По данным властей, строительные работы и подготовка проектно-сметной документации коснулись в этом году 173 дома. В 95 домах завершен ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, произведена замена лифтов. Еще в 66 домах ремонт продолжается.

"Контроль за ходом работ ведут профильные организации и специалисты фонда. С начала года наши сотрудники побывали на ремонтируемых объектах более 300 раз", — подчеркнул Николай Савотин, гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области.

В администрации добавили, что на 2023 год уже заключены контракты на ремонт 37 многоквартирных домов на общую сумму 187 миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что план по ремонту автодорог в Томской области по региональной программе выполнен на 97%.