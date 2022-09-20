Почти 400 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Томской области

Оперштаб предоставил данные на 20 сентября Фото: Олег Укладов

Сегодня, 20 сентября 2022 года, в Томской области выявили 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1 человек умер. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 146 483 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 316 жителей Томской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. Общее количество томичей, выздоровевших после COVID-19, увеличилось до 140 743 человек.

Сообщается, что за последние сутки в стране выявлено 46 474 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 98 пациентов скончалось, 52 194 выздоровело.